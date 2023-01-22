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Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nin ismi "Palandöken 2" olarak değiştirildi

AA

Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nin ismi "Palandöken 2" olarak değiştirildi

ERZURUM (AA) - Kış turizminin önde gelen şehirlerinden Erzurum'da 2 bin 950 metre rakımdaki Konaklı Kayak Merkezi'nin adı "Paladöken 2" olarak değiştirildi.

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta 460 hektar arazi üzerinde kurulan Palandöken ilçesindeki Konaklı Kayak Merkezi, aynı anda 14 bin kayakçıya hizmet verebiliyor.

18 kilometre uzunluğunda 8 pist bulunan merkez, kayak severlere 2 bin 300 ila 2 bin 950 metre yükseklik arasında kayak keyfi yaşatıyor.

Suni karlama sistemiyle uzun süreli kayak yapma imkanı sunan ve 3 lift bulunan merkez, alp disiplininin gerektirdiği bütün branşlarda da hizmet verebiliyor.

Kayak merkezinde ayrıca 36 odalı 85 kişilik otelin yanı sıra ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kayak kiralama, satış, gişe hizmetleri, kafe, yemekhane, dinlenme ve servis üniteleri yer alıyor.

Yerli ve yabancı turistlere keyifli anlar yaşatan kayak merkezi, tanınırlığının artırılması için "Palandöken 2" olarak adlandırılacak.

Vali Okay Memiş, Palandöken'de bir otelde düzenlenen programda, kayak yapmayı Erzurum'da öğrendiğini söyledi.

Valilik ve Büyükşehir belediyesi olarak yeterli imkanı bulunmayan kişilere kayak sporunu öğrenmeleri için olanaklar sunduklarını ifade eden Memiş, bunun güzel sonuçlarını aldıklarını belirtti.

Palandöken'den ayrı olarak Konaklı Kayak Merkezi'ne de gittiğini bildiren Memiş, şunları kaydetti:

"Kayak öğrendikten sonra artık Palandöken'de değil yeni ismiyle Palandöken 2'de kayak yapıyorum. Orada müthiş tesisler ve pistler var. İnanılmaz bir yer. Neden Palandöken 2 dedik? Çünkü 'Bingöl yolu üzerinde' dediğimizde 'Karlıova'da mı nerede burası' diyorlar. Bilmeyenler için çok uzak yermiş gibi geliyor. İnşallah şehrimizin hayali olan Palandöken 1 ve Palandöken 2'yi de bu vesile ile gerçekleştirmiş olacağız."

- "Palandöken tanınan ve bilinen bir kayak merkezi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de her yıl en az 5 bin gence kayak öğrettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'la ilgili hayalinden bahseden Sekmen, "Cumhurbaşkanı'mız 'Erzurum'u Davos yapacağız' derdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız beni her gördüğü zaman ya da arada bir arayarak 'Oraya yatırımcı gönderiyorum ilgilen' diyordu. Bu, 5-10 kez oldu." dedi.

Konaklı'yı artık "Palandöken 2" diye adlandırdıklarını belirten Sekmen, "Çünkü Konaklı deyince kimse bilmiyor ama Palandöken tanınan ve bilinen bir kayak merkezi. Orayı da bu hale getirdik. Orayı (Palandöken-2) Allah'ın izniyle yakın bir gelecekte bir Davos yapacağız ve Davos'tan çok üstün olacak. Artık biz elin adamının yerine değil, elin adamı bizim kendi şehrimize gelecek." diye konuştu.

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