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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi sağlık eğitimi alanında Kafkasya ile Orta Asya'ya açılıyor

AA

Atatürk Üniversitesi sağlık eğitimi alanında Kafkasya ile Orta Asya'ya açılıyor

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite olarak Gürcistan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, "Özellikle sağlık eğitimi alanında Kafkasya ile Orta Asya'ya açılmayı önemsiyoruz." dedi.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vizyonuna uygun olarak hazırlayıp uyguladığı Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında işbirliklerine devam ediyor.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Çadırcı, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Halıcı, Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Akın Erdal ve Erasmus+ Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Pınar Uçak'ın aralarında bulunduğu heyet, Gürcistan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Atatürk Üniversitesinin Uluslararasılaşma Stratejisi kapsamında Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Erasmus+ Programı kapsamında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki yükseköğretim kurumları ile Erasmus+ koordinasyon toplantıları gerçekleştiren heyet, ayrıca üniversite ile Tiflis’teki yükseköğretim kurumları arasında eğitim ve araştırma konularında ikili ilişkileri güçlendiren, yeni anlaşmaları içeren protokoller imzaladı.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin özellikle son yıllarda yaptığı çalışmalarla bilimsel alanda tanınırlık ve görünürlük açısından önemli bir mesafe katettiğini, bunun da dünya üniversitesi olma yolunda önemli bir kazanım sağladığını belirtti.

Gürcistan’a gerçekleştirilen ziyaret ile ilişkilerin daha da güçlendiğini bildiren Çomaklı, "Üniversite olarak Gürcistan ile ilişkilere büyük önem veriyoruz. Özellikle sağlık eğitimi alanında Kafkasya ile Orta Asya'ya açılmayı önemsiyoruz. Bu tür eğitim anlaşmaları toplumlar arasındaki dostluğu pekiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Bu bölgenin ihtiyaçlarının başında sağlık geldiğini aktaran Çomaklı, şunları kaydetti:

"Hem sağlık politikaları hem de sağlıktaki gelişmeler bu bölge için çok önemli. Atatürk Üniversitesi olarak bizim de sağlık ve eğitim işbirliğinde çok başarılı ortak girişimlerimiz var. Bugün de burada hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada kendini ispat etmiş bir eğitim kurumu olarak işbirliklerimizi güçlendirmek için bulunuyoruz. Birçok üniversite ile ortak bilimsel yayınlar ve araştırma projelerinin, ortak bilimsel aktivitelerin, (sempozyum, kongre gibi) ortak eğitim programlarının yürütülmesi ve akademik personel ile öğrenci değişimi gibi konuları içeren protokoller imzaladık."

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