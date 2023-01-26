Erzurum Sağlık Müdürü Bedir ile Başhekim Tör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ile Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bedir ve Tör, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "spor", "haber" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarını seçen Bedir, çevre-yaşam kategorisinde ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafı için oy kullandı.

Haber kategorisinde tercihini Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" adlı fotoğrafından yana kullanan Başhekim Tör, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Mülteci kışı" fotoğrafını seçti.

Bedir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu milli ve güvenilir haber ajansı AA'nın haberlerini ve görsellerini yakından takip ettiğini söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların çok güzel, anlamlı ve mesaj verici olduğunu ifade eden Bedir, "Milli aracımız TOGG ülkemiz ve Erzurum Oltu için çok önemli, özellikle Cumhurbaşkanımızın TOGG'u sürerken çekilen fotoğrafa oy kullandım. AA'yı tebrik ederiz, her yıl böyle güzel etkinliklerle hem topluma hem de dünyaya çok güzel mesajlar veriyor. "dedi.

Bedir, fotoğraf karelerinde emeği geçen foto muhabiri ve muhabirlere başarı dileyerek, AA'nın ülke için çok önemli değer olduğunu belirtti.

Erzurum'un sağlık hizmeti ve dolanımı anlamında ülkede örnek sayılacak bölge ve il konumunda olduğunu belirten Bedir, "İsteriz ki hiç kimse sağlık sorunu yaşamasın ama eğer yaşarsa fedakar ve cefakar bütün sağlık ekibimizle vatandaşımızın hizmetindeyiz." diye konuştu.

Tör ise sağlık çalışanları olarak AA'yı yakından takip ettiklerini belirterek, "Fotoğraflar çok güzel ve büyük emek verilmiş. Geçmişten bugüne kadar topluma haber hizmeti sunan AA çalışanlarına ve yöneticilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Fotoğrafları oylarken zorlandığını ifade eden Tör, doğru, objektif ve ilkeli habere ulaşma noktasında AA'nın en güvenilir kaynakların başında geldiğini vurguladı.

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