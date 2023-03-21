Doğu Anadolu'da "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" oluşturuldu

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ERZURUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde vefat edenlerin anısına Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Kars, ve Iğdır'da dikilen fidanlarla hatıra ormanı oluşturuldu.

Kentte 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler anısına, Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır'da "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda ErzurumTeknik Üniversitesi (ETÜ) kampüsünde oluşturulan alana gelen Vali Yardımcısı Murat Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, kurum amirleri ve depremzede vatandaşlar burada fidan dikip toprağa can suyu verdi.

Ayatay, ülkede deprem gerçeğini canlı tutmak, depremde şehit olanların hatıralarını yaşatmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğünün 81 ilde etkinlik yaptığını belirterek Bölge Müdürlüğü olarak da sorumluluk alanlarında "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" tesis ettiklerini söyledi.

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