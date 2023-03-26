Erzurum'da husumetli iki aile ramazan ayında barıştırıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karaçoban ilçesinde iki aile arasındaki husumet, ilçe protokolü ve kanaat önderlerinin girişimi sonucu sonlandırıldı.

Aralarında husumet bulunan ve geçen yıl 15 Ekim'de Pasinler ilçesindeki bir dinlenme tesisinde karşılaşan iki aile üyesinin tartışmasının ardından M.Ş.Y'nin bıçaklı saldırısı sonucu S.A'nın hayatını kaybetmesi üzerine aileler arasındaki gerginlik arttı.

İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Tek ve kanaat önderlerinin girişimleri ve yoğun çabaları sonucu Sevo ile Akko aşireti üyeleri ikna edilerek barış sağlandı.

Kopal Mahallesi'nde ikamet eden Yaprak ve Akdağ aileleri için mahalle taziyevinde barış töreni düzenlendi.

Burada bir araya gelen iki aile üyeleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçtikten sonra tokalaşarak husumeti sonlandırdı.

Kaymakam Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, bundan sonra husumet olmamak üzere konuyu kapattıklarını ve kardeşçe hep birlikte yaşayacaklarını söyledi.

İlçe Müftüsü Halil İbrahim Koç, AA muhabirine, istenmeyen bir olaydan dolayı husumet ve "kan davası" oluştuğunu anlattı.

Yaşanan olayın barışla sonuçlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Koç, "Bir husumet ve kan davası oldu ama elhamdülillah ilçemizin büyükleri ve ileri gelenleri gelip yardımcı oldular. Barış sürecinin sağlanması için çaba harcadık. Bugün de bayram havası yaşıyoruz. Beldemizde şu anda güzel bir hava var. İnsanlar rahat bir şekilde dükkanlarına gidebiliyor. İnşallah bugünden itibaren çocuklar okullarına gidebilecek, herkes camilere rahat bir şekilde namaz kılmak için gelecek ve ibadetlerini yapabilecekler." diye konuştu.

- "Bayram havasında bir barışma oldu"

Kopal Mahallesi Camisi İmam Hatibi Adem Çimen ise yaşanan problemin olaya dahil olan ya da olmayan herkesi etkilediğini söyledi.

Sürecin sıkıntılı geçtiğini anlatan Çimen, "Tabii biz her ne kadar olayın içerisinde olmasak bile psikolojik olarak bu süreç bizleri de etkiledi. Bu süreci ortadan kaldırmak için yetkililer ve kanaat önderleri azami şekilde çalıştı. İki ailemiz de fedakarlık yaparak bir araya geldi ve bugün bayram havasında bir barışma oldu. Biz de memnun olduk çünkü bu süreç içerisinde yıpranmıştık." dedi.

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