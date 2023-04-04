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Erzurum'da kargo aracının kasasında 41 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Erzurum'da kargo aracının kasasında 41 düzensiz göçmen yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir kargo aracının kasasında 15'i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, düzensiz göçmenlerin kargo aracıyla Van'dan Erzurum'a getirileceği ihbarını alan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kuzey Çevre Yolu'nda kargo aracını durdurarak mühürlü kasa kısmında arama yapan ekipler, 15'i çocuk 41 düzensiz göçmeni yakaladı, sürücü Tahsin K'yi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaçakçılık ve narkotik suçlarından kaydı bulunan sürücü, sevk edildiği adli makamca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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