İspir'de "Ağaçlandırma ve Budama" konulu seminer düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - İspir ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Ağaçlandırma ve Budama" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisi Ahmet Polat ve ziraat mühendisi Cevdet Sunay tarafından, sinevizyon sunumuyla fidan dikme, budama ve iyi meyve alma teknikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantının sonunda yetiştiricilerin sorunlarına ilişkin sorular cevaplandırıldı.



Seminere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ebru Ulusoy, muhtarlar ve meyve yetiştiricileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.