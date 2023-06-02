Erzurum'da baz istasyonundan bakır kablo çalan iki şüpheli tutuklandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde baz istasyonundan bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pırnakapan Mahallesi'nde, Türk Telekom Müdürlüğüne ait baz istasyonundan 25 Mayıs'ta bakır kablo çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 2 kişiyi olayda kullandıkları araçla tespit edip gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin, Bayburt ve Gümüşhane'de birçok hırsızlık olayına karıştıkları da tespit edildi.

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