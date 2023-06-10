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Çorak araziyi ceviz fideleriyle yeşerten çiftçi ilk mahsulü toplamaya hazırlanıyor

AA

Çorak araziyi ceviz fideleriyle yeşerten çiftçi ilk mahsulü toplamaya hazırlanıyor

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Uzun yıllar farklı sektörlerde çalıştıktan sonra memleketi Erzurum'a dönerek çiftçilik yapmaya başlayan ve çocuklarıyla kiraladığı 2 bin dönüm araziye binlerce ceviz fidanı diken Hamza Doğan, ilk mahsulünü toplamaya hazırlanıyor.

Çiftçilik yapmak için doğup büyüdüğü topraklara 2019'da dönen Doğan, Şenkaya ilçesi Turnalı Mahallesi'nde 2 bin dönüm arazi kiralayıp bir yıl sonra buraya 16 bin ceviz fidanı dikti.

Daha sonra ceviz fidanı sayısını 20 bine çıkaran Doğan, deneme amaçlı da 500 badem ağacını toprakla buluşturdu.

Fidanların bu yıl meyve vermeye başlamasıyla sulama ve bakım çalışmalarını yoğunlaştıran Doğan, bu sezon ilk hasadını yapacak.

Bu süreçte hayvancılıkla da uğraşan Doğan, yem ihtiyacını karşılamak için de 700 dönüme arpa, buğday, yonca ekti.

- Yaptığı 22 gölet sayesinde su sıkıntısı çekmiyor

Kendi imkanlarıyla yaptığı irili ufaklı 22 göletten su ihtiyacını karşılayan ve tüm arazisine borularla damlama sistemi döşeyen Doğan, çocuklarıyla çiftçilik yapıp üretime katkı sağlıyor.

Çiftçi Hamza Doğan, AA muhabirine, 20 bin fidanı yorulmadan, usanmadan çocuk gibi yetiştirdiğini söyledi.

Gelecek nesil için çaba harcadığını belirten Doğan, "Ağacı büyütüp gelecek nesle aktarmamızı parayla ya da başka şeyle ölçemiyoruz. Onun için özlemimizi gidermek için kendimizi buraya verdik. Bizim için her şeyden önemlisi gelecek nesle eser bırakmak." dedi.

Artan maliyetlerin bütçesini zorladığına değinen Doğan, şöyle konuştu:

"Büyüklerimizden destek bekliyoruz çünkü çok büyük bir yatırım yaptık. Ölmesini istemiyoruz. Bu hemen gelir getirici bir yatırım değil. 3,5 senedir buradayız. 2-3 seneye ancak masrafını kurtaracak. Şimdi geçmişe baktığımız zaman 2019'da buraya geldiğimizde, şu dağlar gibi kupkuru, çorak bir araziydi. Çoğu insan 'Buralarda ot bitmez, cevizle uğraşıyorsunuz, başka amaçla çalışıyorsunuz.' dedi. Vatandaş bize fazla ilgi göstermedi ama kendi makinelerimizle, çabamızla, gecemizi gündüzümüze katarak bu araziyi bu şekle getirmemiz işi farklı yönlere getirdi. Şimdi yemyeşil ağaçlar oldu, ortalık yeşerdi, değişik manzaralar oldu."

- "Merak edip gelenler hayret içinde kalıyor"

Doğan, yaptığı göletlerin şu anda 560 bin ton su kapasitesi bulunduğunu anlatarak, "Merak edip gelenler hayret içinde kalıyor. Eskiden buralar böyle değildi, çorak, dağ tepe yerlerdi. Buraları tarıma kazandırdık ve ileride bütçemize gelir sağlayacak, memleketimize katkıda bulunacağız. Çok mutlu oluyorum, 'Bu iş benim eserim.' diyebiliyorum. Son nefesimize kadar her bir fidanla ilgilenip bunu büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Oğlu Nuri Doğan ise fidan sayısını 30 bine çıkaracaklarını belirterek, "Bunun için yaptığımız göletlerimiz ve sulama sistemlerimiz yeterli. Bademden verim alabilirsek 5 bin badem daha ekeceğiz. Bu yıl 3,5 yaşındaki ağaçlarımızdan 2-3 ton verim alabiliriz. Seneye de diğer ektiğimiz ağaçlardan verim alacağız. Her yıl belirli oranda bu değişecek ve ağaçların 7. yaşından sonra sürekli verim almaya başlayacağız." dedi.


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