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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devletten aldığı hibeyle köyünde kalıp sürü sahibi oldu

AA

Devletten aldığı hibeyle köyünde kalıp sürü sahibi oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, geçim sıkıntısı nedeniyle köyünü terk etmeyi düşünen çiftçi, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibeyle hayvancılık yaparak iş sahibi oldu.

Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası 42 yaşındaki Bülent Küçük, çayır ve arazilerdeki otları biçerek yaşamını sürdürmeye çalıştı.

Bu işlerle ailesinin geçimini sağlayamayınca Erzurum'a taşınmayı planlayan Küçük, 2017'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Başvurusu olumlu sonuçlanan ve 32 koyun ile 2 koç hibe almaya hak kazanan Küçük, devlet desteğiyle başladığı meslekte hayvan sayısını 6 yılda 300'e çıkararak sürü sahibi oldu.

- Kuzulara 7 ay boyunca özenle bakılıyor

Bülent Küçük, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, koyunları için çoban tuttuğunu, kuzuları ise kendilerinin otlattığını belirterek, "Çobanlar, koyunları akşama doğru otlatmaya çıkartıyor, diğer gün öğle gibi eve getiriyor. Kuzuları ise sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 defa otlatmaya çıkartıyoruz ve akşam geç saatlerde eve getiriyoruz." dedi.

Küçük, koyunlardan sağdıkları sütü mandıraya satarak ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

Her yıl şubat ayında doğan kuzulara 7 ay boyunca özenle bakıp, ağustos ayında sattıklarını ifade eden Küçük, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz gelirin bir kısmıyla koyunların kışlık ihtiyaçları için ot ve yem alıyoruz, diğer kısmı ile de küçükbaş hayvan alıp sürümüzü çoğaltıyoruz. 2017 yılında devletten hibe aldığım 32 koyun ve 2 koçluk sürüyü 150 başa çıkarttık. Koyunların yavrularıyla beraber yaklaşık 300 küçükbaş hayvanımız var. Devletin bize verdiği bu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun, çok memnunuz."

- "Devletimiz sürekli çiftçilere destek veriyor"

Devletin verdiği küçükbaş hayvan desteğiyle köyde kalmaya karar verdiğini vurgulayan Küçük, şöyle konuştu:

"Devlet hayvanları vermeseydi şehre gidecektim. Devletin desteğinden sonra köyde kalmayı tercih ettim ayrıca devletten hayvan başı desteklemesini ve gübre desteğini de alıyoruz. Devletimiz sürekli çiftçilere destek veriyor." ​​​​​

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