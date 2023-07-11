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        Erzurum'da devrilen otomobildeki aile hekimi öldü, eşi ağır yaralandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 12:54
        Erzurum'da devrilen otomobildeki aile hekimi öldü, eşi ağır yaralandı

        ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aile hekimi hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 25 ABH 828 plakalı otomobil, Güzel Su mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada araçta bulunan aile hekimi Sena Akyüz, hayatını kaybetti, eşi Burhan Akyüz ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan Akyüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazanın Oltu'da yaşayan aile hekimi Sena Akyüz'ün görev yeri Şenkaya ilçesindeki Akşar Aile Sağlığı Merkezi'ne eşiyle gittikleri sırada olduğu öğrenildi.

        İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de yayımladığı başsağlığı mesajında, "Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Akşar (Koşar) Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Sena Akyüz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tıp camiamıza sabır ve başsağlığı diliyor, kazada ağır yaralanan eşine acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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