Erzurum'da firari hükümlü ağabeyinin kimliğiyle seyahat ederken yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da hırsızlık suçlarından 26 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, ağabeyinin kimliğiyle seyahat ederken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı hırsızlık konularından hakkında üç ayrı dosyası olan ve 26 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.V'nin İstanbul'dan Erzurum'a geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Aşkale Uygulama Noktası'nda yolcu otobüslerinde arama yapan polis ekipleri, bir otobüste yaptıkları kimlik kontrolü ve GBT taramasında, firari hükümlü H.İ.V'nin, ağabeyi M.V'ye ait kimlik ve belediye otobüs kartıyla yolculuk yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

Zanlının ayrıca yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kasten yaralama gibi 32 ayrı suçtan da kaydının olduğu bildirildi.