Erzurum'da çıkan yangında atölye, odunluk ve samanlık yandı
ERZURUM (AA) - Erzurum'un Hınıs ilçesinde demir doğrama atölyesi, bitişiğindeki samanlık ile odunluk yanarak kullanılamaz hale geldi.
Burhan Mahallesi'nde Ferzende Yavaş'a ait demir doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Atölyeyi saran alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki samanlık ve odunluğa sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atölye, samanlık ve odunluk tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.