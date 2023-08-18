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        Fazla kilolarından kurtulmak için başladığı kick boksta milli sporcu oldu

        TALHA KOCA - Erzurum'da 3 yıl önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hareketsizlikten aldığı fazla kilolar nedeniyle kick boksa başlayan Furkan Daşdemir, milli sporcu olma başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:58
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        Fazla kilolarından kurtulmak için başladığı kick boksta milli sporcu oldu
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        ERZURUM (AA) - TALHA KOCA - Erzurum'da 3 yıl önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hareketsizlikten aldığı fazla kilolar nedeniyle kick boksa başlayan Furkan Daşdemir, milli sporcu olma başarısı gösterdi.

        Milli sporcu Daşdemir, salgın döneminde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından okulların uzaktan eğitime geçmesiyle hareketsizlikten 15 yaşında 116 kiloya ulaştı.

        Ailesinin yönlendirmesiyle kick boksa başlayan Daşdemir, antrenörleri Emre Şahin ve Cebrail Gençoğlu gözetiminde yoğun tempoda çalışma yaptı.

        Branşta kendini geliştiren Daşdemir, 21-29 Ocak'ta Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda ağır sıklet +94 kiloda rakiplerini eleyerek Türkiye şampiyonluğu elde etti.

        Spora olan ilgisi nedeniyle kazandığı Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nde okumaya başlayan Daşdemir, İstanbul'da 18-21 Mayıs'ta katıldığı 8. Türkiye Açık Wako Dünya Kupası'nda sıkletinde şampiyon oldu.

        - Aldığı başarılı sonuçlarla milli takıma davet edildi

        Daşdemir, son olarak geçen ay Mardin'de katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda elde ettiği birincilik ve yıl içindeki turnuvalarda kazandığı puanlarla milli takıma davet edildi.

        Günde sabah ve akşam 2'şer saatlik antrenmanla İstanbul'da 25 Ağustos'ta yapılacak Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanan Daşdemir, bu organizasyonda da kürsüye çıkmayı hedefliyor.

        Furkan Daşdemir, AA muhabirine, spora başladıktan sonra 14 kilo verdiğini söyledi.

        Spora başlarken tekvandoyu düşündüğünü ifade eden Daşdemir, "Ancak bana 'bu yaştan sonra esneme hareketlerinde zorlanabilirsin' dediler. Hocalarımla tanışınca bu branşta devam ettim. Kendimi geliştirdikten sonra turnuvalara katılmaya başladım. Yarışmalarda dereceler elde ettiğim için bu sene de Avrupa Şampiyonası'na milli takımla gitmeye hak kazandım." dedi.

        - "Kilolarım kasa dönüşerek bana şampiyonluk getirdi"

        Kilo vermek için başladığı sporda ağır sıklette şampiyon olduğunu dile getiren Daşdemir, "Kilolarım kasa dönüşerek bana şampiyonluk getirdi. İnşallah Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olmayı planlıyorum. Ardından büyüklerde de Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

        Antrenör Cebrail Gençoğlu da Furkan'ın ilk başladığında başarılı olacağını tahmin etmediğini kaydetti.

        Sporcunun azimle başarıyı yakaladığından bahseden Gençoğlu, "Furkan bizim ağır sıkletimiz ama biz ona 'minik sporcumuz' diye hitap ediyoruz. Kilo vermek için başladı ama kader onu ağır sıklette Türkiye şampiyonu yaptı. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda milli takım adına bizleri ve bayrağımızı temsil edecek. Başladığında kendi bile başarılı olacağını tahmin etmiyordu ancak sporu yaptıkça tekme ve yumruk kabiliyetini keşfettik. Geliştikçe müsabakalarda başarılar elde etti. Her müsabakadan madalyayla döndü. Bizim niyetimiz onu ağır sıklette gençler ve büyüklerde Avrupa ile dünya şampiyonalarına çıkarmak. Bayrağımızı en güzel yerlerde temsil etmesi ve İstiklal Marşı'mızı okutmasını sağlamak. Kilo vermek için bu sporu düşünenlere ilham kaynağı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

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