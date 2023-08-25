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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 23:04 Güncelleme: 25.08.2023 - 23:04
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat: Erzurum Kazım Karabekir

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Seyfettin Ünal, Suat Güz

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 33 Yakup Kırtay), Özgür Sert (Dk. 74 Estrela), Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 90+6 Hüseyin Mevlütoğlu), Rosheuvel, Eren Tozlu, Mustafa Gürkan Varlık (Dk. 33 Sefa Akgün)

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 90+5 Bedirhan Altunbaş), Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Diallo (Dk. 89 Cissokko), Tugay Kaçar, Burak Altıparmak (Dk. 89 Domgjonas), Kerim Frei (Dk. 80 Doğukan Emeksiz), Oğuz Gürbulak, Lima

        Goller: Dk. 15 Oğuz Gürbulak, Dk. 63 Burak Altıparmak (Manisa FK), Dk. 51 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 76 Ayberk Karapo, Dk. 90+3 Kaan Kanak (Manisa FK)

        ERZURUM (AA) - Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında Manisa FK, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti.

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