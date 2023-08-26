Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Palandöken Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:50 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palandöken Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Erzurum'da düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali, 7'nci gününde konser, tiyatro, söyleşi ve sanat gibi çeşitli etkinlikleriyle devam ediyor.

        Festivalin 7'nci gününde, kent merkezindeki etkinlik ve miting alanında sanatçı Uğur Işılak konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Işılak'a dinleyiciler eşlik etti.

        Cam sanatçısı Aynur Bayram, Erzurum Erges Konağı'ndaki atölyesinde cam çubuklarıyla 1200 derece ısı kullanarak biblo ve hediyelik eşya gibi sanatsal ürünleri ortaya çıkararak hünerlerini sergiledi.

        Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda sanatçı Yücel Arzen eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek 40. Yıl Sakarya Türküsü konseri gerçekleştirildi.

        Sergiden tiyatroya, konserden çocuk aktivitelerine, film gösteriminden söyleşilere kadar birçok etkinliğin düzenlendiği festival yarın sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK-Manisa FK maçının ardından
        Erzurumspor FK-Manisa FK maçının ardından
        Erzurum Kongresi "İlk Ses Erzurum" filminin özel gösterimi yapıldı
        Erzurum Kongresi "İlk Ses Erzurum" filminin özel gösterimi yapıldı
        Erzurumspor FK - Manisa FK: 1-2
        Erzurumspor FK - Manisa FK: 1-2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da Hippoterapi Türkiye Projesi Bölge Toplantısı yapıldı
        Erzurum'da Hippoterapi Türkiye Projesi Bölge Toplantısı yapıldı