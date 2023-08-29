Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiftçi, mesajında, milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığının simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğunu Türk milleti olarak hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Zafer Bayramı'nın tüm mazlum milletlerin uyanışına vesile olduğunu aktaran Çiftçi, "Milletimizin gelişi daha erken asırlarda olsa da 26 Ağustos 1071'de ebedi yurt kılınan Anadolu topraklarında, 30 Ağustos 1922'de gerçekleşen zafer ile bu mukaddes vatanın tapusunun Necip Türk milletine ait olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Önemli bir dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ile bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan şanlı zaferimiz, İstiklal ve kurtuluş meşalesinin yakılmasına neden olan kutlu bir gündür." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Zafer Bayramı ile milletin, vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini, ezanların asla susturulamayacağını, ay yıldızlı bayrağın göklerden asla indirilemeyeceğinin gösterildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Milletçe, sahip olduğumuz vatan sevgisi ve bağımsızlığımız, her zaman olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin, kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Bu zafer, bizlere destan yazan kahraman ordumuzun, yüce milletimize unutulmaz ve şerefli bir armağanıdır. Gücünü, bekasını, inancından, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu kenetlenmenin, bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü durum karşısında, aynı ruh ve heyecanla, birlik ve beraberliğimiz sayesinde aşacağımıza yürekten inanıyorum."

Birlik ve beraberliğin daha güçlü olması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, mesajında şunlara yer verdi:

"Ecdadımızın, uğruna şehadete yürüdüğü mukaddes değerlere sahip çıkarak, bunları gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu vesileyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını tebrik ediyor, şanlı tarihimize altın harflerle yazılan zaferin Başkomutanı Mustafa Kemal Paşa, başta olmak üzere, İstiklal Savaşı'mızın tüm komutanlarını, devlet ve siyaset adamlarını, Mehmetçiklerimizi, Malazgirt'ten Dumlupınar'a, milli mücadeleden günümüze kadar vatan ve milleti uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."