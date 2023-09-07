Su tutan Başköy Barajı'nın sulama şebekesinin 2026'da tamamlanması hedefleniyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Erzurum, Hınıs Başköy Barajı sulaması ile 205 bin 350 dekar sulama işi çalışmaları hızla devam ediyor. Projede, yüzde 13 fiziki gerçekleşme oranı aşıldı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için zamanla yarıştıklarını, barajın sulama işi yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

"İnşaatta 2 regülatör imalatı, 2 tünel imalatı ve 10 bin metre sulama şebekesini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. 2026 ilk ayları ile birlikte projeyi bitirip 205 bin 350 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz." diyen Balta, projenin tarım sektörüne olan katkısını anlattı.

- "Arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak"

205 bin 350 dekar araziye can suyu verecek Hınıs Başköy Barajı sulaması işinin, bölge tarımı için büyük önem taşıdığını ifade eden Balta, "Çiftçilerimiz proje işi sayesinde modern sulama ile tanışacak, 205 bin 350 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek ve kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2023 rakamlarıyla yılda yaklaşık 1 milyar 26 milyon 750 bin lira daha fazla kazanacak." diye konuştu.