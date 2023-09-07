Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Su tutan Başköy Barajı'nın sulama şebekesinin 2026'da tamamlanması hedefleniyor

        Erzurum'da tarım alanı bakımından üçüncü büyüklükteki Hınıs Ovası'nın sulamasına önemli katkı sağlayacak olan ve geçen yıl su tutmaya başlayan Başköy Barajı Sulama Şebekesi Projesi'nin 2026'da tamamlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:00 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su tutan Başköy Barajı'nın sulama şebekesinin 2026'da tamamlanması hedefleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

        Erzurum, Hınıs Başköy Barajı sulaması ile 205 bin 350 dekar sulama işi çalışmaları hızla devam ediyor. Projede, yüzde 13 fiziki gerçekleşme oranı aşıldı.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için zamanla yarıştıklarını, barajın sulama işi yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

        "İnşaatta 2 regülatör imalatı, 2 tünel imalatı ve 10 bin metre sulama şebekesini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. 2026 ilk ayları ile birlikte projeyi bitirip 205 bin 350 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz." diyen Balta, projenin tarım sektörüne olan katkısını anlattı.

        - "Arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak"

        205 bin 350 dekar araziye can suyu verecek Hınıs Başköy Barajı sulaması işinin, bölge tarımı için büyük önem taşıdığını ifade eden Balta, "Çiftçilerimiz proje işi sayesinde modern sulama ile tanışacak, 205 bin 350 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek ve kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2023 rakamlarıyla yılda yaklaşık 1 milyar 26 milyon 750 bin lira daha fazla kazanacak." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti

        Benzer Haberler

        Erzurum'da "Kentsel Dönüşüm Geliştirme ve Araştırma Çalıştayı" düzenlendi
        Erzurum'da "Kentsel Dönüşüm Geliştirme ve Araştırma Çalıştayı" düzenlendi
        Prof. Dr. Özgül: Türkiye'de 27 milyon hektar tarım alanı 23 milyonun altına...
        Prof. Dr. Özgül: Türkiye'de 27 milyon hektar tarım alanı 23 milyonun altına...
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da kızının erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
        Erzurum'da kızının erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
        Kazada yaralanan sürücü çevredekileri kızdırdı, sağlık ekibine zor anlar ya...
        Kazada yaralanan sürücü çevredekileri kızdırdı, sağlık ekibine zor anlar ya...
        Erzurum'da sağlık çalışanları vatandaşlara "sağlıklı yaşam"ı anlattı
        Erzurum'da sağlık çalışanları vatandaşlara "sağlıklı yaşam"ı anlattı