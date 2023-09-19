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        GÜNCELLEME - Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü 18 kişi yaralandı

        Erzurum'da, Iğdır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:40 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:00
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü 18 kişi yaralandı
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        Erzurum'da, Iğdır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

        Abdullah U. yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü, Horasan Sanayi Sitesi çıkışında aynı yönde ilerleyen Eyüp U'nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, traktörün römorkunu çekip otobüse girerek içeride sıkışan yolcuları kurtardı.

        Kazada, otobüste sıkışan A.K. olay yerinde, traktör sürücüsü ise kaldırıldığı Horsan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Yaralanan 1'i ağır 18 kişi, ambulanslarla Horasan ve Köprüköy ilçeleri ile Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, Horasan-Erzurum kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

        Öte yandan Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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