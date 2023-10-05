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        Erzurum'da bozayı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 18:34 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:47
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        Erzurum'da bozayı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk yaralandı
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        ERZURUM-Erzurum'un Horasan ilçesinde ormanlık alanda bozayının saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

        Kızlarkale Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Yasin Kızılboğa'ya, Yayala Dereleri mevkisinde hayvanlarını otlatırken ayı saldırdı.

        Kızılboğa'nın yaralandığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yasin Kızılboğa, AA muhabirine, meşe ormanlarının arasında bir anda ayı ile karşılaştığını söyledi.

        Ayının saldırmak için üzerine yöneldiğini belirten Kızılboğa, "Ben de o arada ona sarıldım ve daha sonra ayıya yumruk attım. Ayı üzerime düştü ve beni bırakıp kaçtı." dedi.

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