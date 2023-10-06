Erzurum'da PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Erzurum'da PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesine yönelik Balıkesir, Hatay ve Kırşehir İl Emniyet Müdürlükleri koordinasyonunda operasyon düzenlendi.

Sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen, geçmiş yıllarda Erzurum HDP İl yönetiminde yer alan kişinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.P, Ş.S, Ş.G, A.A, T.Y, D.D, N.K, E.D, M.D, F.K. ve R.D. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Y.İ. ise terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.