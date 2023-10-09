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        Erzurum'da işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

        Erzurum'da doğal gaz firması işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:47 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:59
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        Erzurum'da işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
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        Erzurum'da doğal gaz firması işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        H.İ.D. idaresindeki 34 FY 5190 plakalı kamyonet, Erzurum-Çat kara yolu şehir merkezi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki A.T, İ.O, R.U, A.E, H.T. ve D.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan D.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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