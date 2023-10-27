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        Erzurum Valisi Çiftçi, kentte eğitimdeki altyapının durumunu istatistiklerle açıkladı:

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin eğitim ile ilgili istatistiklerini incelediğini belirterek, "İlkokullarda bir öğretmene 16 öğrenci, ortaokullarda bir öğretmene 11 öğrenci, lisede bir öğretmene 17 öğrenci düşüyor. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında fiziki altyapı sayılarımız oldukça iyi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 23:12 Güncelleme: 27.10.2023 - 23:12
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        Erzurum Valisi Çiftçi, kentte eğitimdeki altyapının durumunu istatistiklerle açıkladı:
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin eğitim ile ilgili istatistiklerini incelediğini belirterek, "İlkokullarda bir öğretmene 16 öğrenci, ortaokullarda bir öğretmene 11 öğrenci, lisede bir öğretmene 17 öğrenci düşüyor. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında fiziki altyapı sayılarımız oldukça iyi." dedi.

        Karaçoban ilçesinde bazı ziyaretlerde bulunan Vali Çiftçi, kurum müdürleri, muhtarlarla toplantı yaptı, vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

        Vali Çiftçi, ardından katıldığı 10 derslikli Duman İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışında, kentin eğitim ile ilgili istatistiklerini incelediğini söyledi.

        Türkiye İstatistik Kurumunun derlediği sonuçlara baktığını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

        "İlimizde 133 anaokulu, 650 ilkokul, 329 ortaokul ve 142 de lise bulunuyor. 2022 yılı itibarıyla 465 anaokulu, 3484 ilkokul, 2685 ortaokul ve 2487 de lise dersliğimiz var. Derslik başına düşen öğrenci sayımıza baktığımız zaman, ilkokullarda 16 öğrenciye bir derslik, 27 lise öğrencisine de bir derslik düşüyor. İlkokullarda bir öğretmene 16 öğrenci, ortaokullarda bir öğretmene 11 öğrenci, lisede bir öğretmene 17 öğrenci düşüyor. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında fiziki altyapı sayılarımız oldukça iyi."

        Çiftçi, Türkiye’nin son 20 yılda kabuk değiştirdiğini ve büyük atılımlar yaptığını ifade ederek, Türkiye’nin, ikinci yüzyılında çok daha iyi noktalara geleceğini ümit ettiğini belirtti.

        Aile Destek Merkezi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden Vali Çiftçi'ye ziyaretlerinde, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Karaçoban Kaymakamı Tahir Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, kurum müdürleri ve muhtarlar eşlik etti.

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