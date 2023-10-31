Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aras EDAŞ eğitimde iş birliği yapacak Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aras EDAŞ arasında, mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla protokol imzaladı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aras EDAŞ arasında, mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla protokol imzaladı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Vali Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş katıldı.

İmzalanan protokolün hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Çiftçi, bu sayede gençlerin istihdam edileceğini, sektörün ihtiyacının da nitelikli iş gücüyle karşılanmış olacağını ifade etti.

Protokol kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen mesleki eğitim merkezlerinde, yüksek gerilim sistemleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinde, elektrik tesisatları ile dağıtımı ve endüstriyel bakım onarım alanında öğrenci kontenjanı oluşturulması ve başarılı öğrencilerin sektöre kazandırılması hedefleniyor.

Verilen eğitim alanlarından mezun olacak öğrenciler, şirket bünyesinde teknik eğitim sonrası, yazılı sınavdan başarılı oldukları takdirde, ihtiyaca göre belirlenen pozisyonlarda istihdam edilecek.