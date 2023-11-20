Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 31 Mart yerel seçimlerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 31 Mart yerel seçimlerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Orhan, AK Parti İl Başkanlığı binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Aziziye'de bugüne kadar güzel hizmetlerde bulunduklarını söyledi.

Partinin kuruluşundan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gittiğini ifade eden Orhan şöyle konuştu:

"Daha önce genel merkez gençlik kolları MKYK üyeliği, ardından 2014'den bu yana Aziziye Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Aziziye Belediye Başkanlığı yapmış olmanın ve önceki dönemde ülkenin en genç belediye başkanı olarak bu vizyonla tecrübelerimizi de bu yönde birleştirerek yerel seçimlerde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapma kararı aldık. Amacımız bayrak yarışında eğer görev bize verilirse aynı şekilde bayrağı en ileri seviyelere götürmek olacaktır."

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da 26 Kasım'da temayül yoklaması yapılacağını hatırlatarak, "Aziziye'de 10 yıldır belediye başkanlığı yapan değerli kardeşim Muhammed Cevdet Orhan, 2 dönemlik görevi sonrasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığına müracaatı söz konusudur. Kendisine hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.