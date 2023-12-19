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        Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan hasta yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan böbrek hastası Fatma Aktaş, ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:56 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:09
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        Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan hasta yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan böbrek hastası Fatma Aktaş, ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından tedaviye alındı.

        İlçeye bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında rahatsızlanan böbrek hastası Fatma Aktaş'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalleye ambulans ulaşamayınca bölgeye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan Kırsal Hizmetler Şantiye Şefliği ekibi yönlendirildi.

        Ekiplerin iş makinesiyle 6 saatlik çalışmasının ardından sağlık görevlileri hastaya ulaştı.

        Evde yapılan ilk müdahalenin ardından Aktaş, ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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