Erzurum Büyükşehir Belediyesi 10'uncu "Halk Pazarı"nı açtı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin desteklenmesi, vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmaları ve istihdama katkı sunulması amacıyla hayata geçirilen "Halk Pazarı"nın 10'uncu şubesi açıldı.

Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde yürüttüğü projeyle, yörede üretilen ürünler, market tarzı açılan pazarda, uygun fiyata satışa sunuluyor.

Halk pazarlarıyla, üreticinin desteklenmesi ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan halk pazarının 10'uncu şubesi Saraybosna Caddesi Muhyettin Aksak Caddesi'nde açıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, vatandaşlara her alanda kolaylık sağlanması için gereken çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarına öncelik verilmesinin sosyal devlet anlayışı olduğunu belirten Çelik, "Devletimiz sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getiriyor. Vatandaşlarımıza her alanda sosyal devletin gereksinimlerini sunuluyor. Büyükşehir belediyemiz de sosyal devlete yakışır şekilde sosyal hizmetlerini devam ettiriyor. Halk pazarları hijyenik ve ucuz gıdaya vatandaşlarımızın en ekonomik şekilde ulaşmasında önemli." dedi.