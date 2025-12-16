Erzurum Büyükşehir Belediyesi 10'uncu "Halk Pazarı"nı açtı
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin desteklenmesi, vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmaları ve istihdama katkı sunulması amacıyla hayata geçirilen "Halk Pazarı"nın 10'uncu şubesi açıldı.
Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde yürüttüğü projeyle, yörede üretilen ürünler, market tarzı açılan pazarda, uygun fiyata satışa sunuluyor.
Halk pazarlarıyla, üreticinin desteklenmesi ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.
Büyükşehir Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan halk pazarının 10'uncu şubesi Saraybosna Caddesi Muhyettin Aksak Caddesi'nde açıldı.
Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, vatandaşlara her alanda kolaylık sağlanması için gereken çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.
Vatandaşların ihtiyaçlarına öncelik verilmesinin sosyal devlet anlayışı olduğunu belirten Çelik, "Devletimiz sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getiriyor. Vatandaşlarımıza her alanda sosyal devletin gereksinimlerini sunuluyor. Büyükşehir belediyemiz de sosyal devlete yakışır şekilde sosyal hizmetlerini devam ettiriyor. Halk pazarları hijyenik ve ucuz gıdaya vatandaşlarımızın en ekonomik şekilde ulaşmasında önemli." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yeni şubenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Sekmen, halk pazarının açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bütün arzumuz daha ucuz, kaliteli ve hijyenik ürün alınmasını sağlamak, bunun için bu hizmetleri yerine getirip elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. İnsanlarımız her tarafta yürüme mesafesinde gelerek alış-veriş yapabilecekler." ifadelerini kullandı.
Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül'ün de konuşma yaptığı açılış programının ardından protokol pazarı gezerek, ürünleri inceledi.
Açılışa Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy ve bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
