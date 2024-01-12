Erzurum'un asırlık geleneği "1001 Hatim" tamamlanarak duası yapıldı

Erzurum'da İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve yaklaşık 500 yıldır sürdürülen "1001 Hatim"in duası yapıldı.

Kentin afet ve beladan korunması için 16'ncı yüzyılda İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı gelenek, asırlardır Erzurum'da büyük bir coşkuyla yaşatılıyor.

Halkın sabah namazından önce camilerde bir araya gelerek başladığı ve gün içinde devam ettirdiği Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, vatandaşların ev ve iş yerlerinde de katkı sunmasıyla yaklaşık bir ay sürdü.

Erzurum'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından çok sayıda katılımcının hatimlerle destek verdiği geleneğin son duası için tarihi Ulu Cami'de program düzenlendi.

Merkezi sistem sayesinde cuma namazı öncesi ildeki tüm camilerin hoparlörlerinden yayınlanan programda, hafızlardan oluşan koro ilahi söyledi, Kur'an-ı Kerim okudu.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerif imam hatibi hafız Bünyamin Topçuoğlu'nun da Kur'an okuduğu programda, Kars, Trabzon ve Malatya müftüleri de dua programına eşlik etti.

İl Müftüsü Rüstem Can, kürsüye çıkarak 15 Aralık'ta başlayan ve bugün biten "1001 Hatim" kapsamında okunan 71 bin 221 hatmin duasını yaptı.

Can'ın, vatanın, milletin birlik ve beraberliği, günahların affı, memleketin selameti ile İsrail'in Gazze'de devam ettiği zulümlerin durması için yaptığı duaya, cami cemaati de "amin" dedi.

Bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü program, cuma namazının kılınmasıyla tamamlandı.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.