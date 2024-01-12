Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'un asırlık geleneği "1001 Hatim" tamamlanarak duası yapıldı

        Erzurum'da İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve yaklaşık 500 yıldır sürdürülen "1001 Hatim"in duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un asırlık geleneği "1001 Hatim" tamamlanarak duası yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve yaklaşık 500 yıldır sürdürülen "1001 Hatim"in duası yapıldı.

        Kentin afet ve beladan korunması için 16'ncı yüzyılda İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı gelenek, asırlardır Erzurum'da büyük bir coşkuyla yaşatılıyor.

        Halkın sabah namazından önce camilerde bir araya gelerek başladığı ve gün içinde devam ettirdiği Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, vatandaşların ev ve iş yerlerinde de katkı sunmasıyla yaklaşık bir ay sürdü.

        Erzurum'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından çok sayıda katılımcının hatimlerle destek verdiği geleneğin son duası için tarihi Ulu Cami'de program düzenlendi.

        Merkezi sistem sayesinde cuma namazı öncesi ildeki tüm camilerin hoparlörlerinden yayınlanan programda, hafızlardan oluşan koro ilahi söyledi, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Ayasofya-i Kebir Camii Şerif imam hatibi hafız Bünyamin Topçuoğlu'nun da Kur'an okuduğu programda, Kars, Trabzon ve Malatya müftüleri de dua programına eşlik etti.

        İl Müftüsü Rüstem Can, kürsüye çıkarak 15 Aralık'ta başlayan ve bugün biten "1001 Hatim" kapsamında okunan 71 bin 221 hatmin duasını yaptı.

        Can'ın, vatanın, milletin birlik ve beraberliği, günahların affı, memleketin selameti ile İsrail'in Gazze'de devam ettiği zulümlerin durması için yaptığı duaya, cami cemaati de "amin" dedi.

        Bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü program, cuma namazının kılınmasıyla tamamlandı.

        Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Fransa'nın konuştuğu atama
        Fransa'nın konuştuğu atama
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        2023'ün en beğenileni
        2023'ün en beğenileni
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kaçak 2 bin 296 botoks ilacı ele geçirildi
        Erzurum'da kaçak 2 bin 296 botoks ilacı ele geçirildi
        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin 2024 hedefi, 3 milyar doların üzerinde...
        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin 2024 hedefi, 3 milyar doların üzerinde...
        Erzurum'da cips paketinde uyuşturucu gizleyerek yolculuk yapan şüpheli yaka...
        Erzurum'da cips paketinde uyuşturucu gizleyerek yolculuk yapan şüpheli yaka...
        Yeniden üniforma giymek isteyen gazi 7 yılda 14 kez ameliyat oldu
        Yeniden üniforma giymek isteyen gazi 7 yılda 14 kez ameliyat oldu
        Erzurum'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Erzurum'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Erzurum merkezli "sazan sarmalı" operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
        Erzurum merkezli "sazan sarmalı" operasyonunda 20 şüpheli yakalandı