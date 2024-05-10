İspir'de çocuklara trafik eğitimi verildi

Trafik farkındalığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere trafik kuralları öğretildi, trafikteki doğru davranışlar gösterildi, trafik ekiplerinin yaptığı görevler ve kullandığı araç gereçler tanıtıldı.

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