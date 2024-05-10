İspir'de çocuklara trafik eğitimi verildi
Erzurum'un İspir ilçesinde, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Erzurum'un İspir ilçesinde, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında jandarma trafik ekipleri, 25 Şubat İlkokulu Okulu bahçesinde trafik eğitim etkinliği düzenledi.
Trafik farkındalığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere trafik kuralları öğretildi, trafikteki doğru davranışlar gösterildi, trafik ekiplerinin yaptığı görevler ve kullandığı araç gereçler tanıtıldı.
Etkinliğe, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Hacı Ahmet Çavuş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Hasan Koca, 25 Şubat İlkokulu Müdürü Hüseyin Demir, polis, jandarma, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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