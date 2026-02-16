Erzurum'da hamile kadın "Snowtrack" ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Erzurum'unKarayazı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan mahallede doğum sancısı başlayan Asuman Küçük, paletli kar aracı (snowtrack) ambulansla hastaneye ulaştırıldı.



Turnagöl Mahallesi’nde doğum sancısı başlayan Asuman Küçük'ün yakınları mahallenin yolunun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.



Bölgeye sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.



Kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı mahallede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, snowtrack ile Küçük'ün bulunduğu eve ulaştı.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Küçük, snowtrack ile mahalleden alınarak yolun ulaşıma açık olduğu noktada hazır bekletilen ambulansa nakledildi.



Karayazı Devlet Hastanesine kaldırılan Küçük’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

