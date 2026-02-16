Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da hamile kadın "Snowtrack" ambulansla hastaneye ulaştırıldı

        Erzurum'unKarayazı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan mahallede doğum sancısı başlayan Asuman Küçük, paletli kar aracı (snowtrack) ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 21:53 Güncelleme: 16.02.2026 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da hamile kadın "Snowtrack" ambulansla hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'unKarayazı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan mahallede doğum sancısı başlayan Asuman Küçük, paletli kar aracı (snowtrack) ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Turnagöl Mahallesi’nde doğum sancısı başlayan Asuman Küçük'ün yakınları mahallenin yolunun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bölgeye sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı mahallede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, snowtrack ile Küçük'ün bulunduğu eve ulaştı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Küçük, snowtrack ile mahalleden alınarak yolun ulaşıma açık olduğu noktada hazır bekletilen ambulansa nakledildi.

        Karayazı Devlet Hastanesine kaldırılan Küçük’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Erzurum'da 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Erzurum'da dezavantajlı gençlere "Fırsatları Eşitliyoruz Projesi"yle eğitim...
        Erzurum'da dezavantajlı gençlere "Fırsatları Eşitliyoruz Projesi"yle eğitim...
        Erzurum'da kurum çalışanlarına yönelik "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Topla...
        Erzurum'da kurum çalışanlarına yönelik "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Topla...
        Gazeteci - Yazar Orhan Bozkurt, Milli Mücadele'nin kritik dönemeçlerini bel...
        Gazeteci - Yazar Orhan Bozkurt, Milli Mücadele'nin kritik dönemeçlerini bel...
        Erzurum'da geleceğin iletişimcilerine dezenformasyonla mücadele anlatıldı
        Erzurum'da geleceğin iletişimcilerine dezenformasyonla mücadele anlatıldı
        Hattatoğlu 40. sanat yılını kutladı Erzurum'un tarihine ışık tutan 40 yıllı...
        Hattatoğlu 40. sanat yılını kutladı Erzurum'un tarihine ışık tutan 40 yıllı...