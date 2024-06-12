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        Erzurum Büyükşehir Belediyesinden cemevinin belediyeye devrine ilişkin açıklama:

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nin belediye bünyesine geçirilmesi hakkında açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:52 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:52
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesinden cemevinin belediyeye devrine ilişkin açıklama:
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nin belediye bünyesine geçirilmesi hakkında açıklama yaptı.

        Açıklamada, 2022 yılının Ekim ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin 800 metrekare arsa, 3 bin metrekare de kapalı alan üzerine Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nin inşa edildiği hatırlatıldı.

        Cemeviyle ilgili sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği arasında yapılan protokolde, elektrik, doğal gaz, su, temizlik, güvenlik, telefon ve görevlilerin maaşı gibi temel ihtiyaçların ilgili dernek tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi’ne ait elektrik, su ve doğal gaz gibi fatura kalemlerinin ödenememesi, güvenlik, bakım ve temizlik gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması sebebiyle Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği, söz konusu yerin Erzurum Büyükşehir Belediyesine devrini talep etti." ifadeleri kullanıldı.

        Söz konusu sorunların çözümü için cemevinin, Erzurum Büyükşehir Belediyesine Meclis kararıyla devrinin sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu fatura kalemlerinin ödenememesi sebebiyle ilgili yerin resmi sahibinin belediye olması hasebiyle alınan Meclis kararıyla tüm sorunların giderilmesi ve aboneliklerin belediye tarafından yapılması amaçlandı. Cemevinin tekrar belediye bünyesine resmi olarak geçmesi ile ilgili tahsis kararının, bu tür aboneliklerin belediyemiz tarafından karşılanması için alındığını belirtmek isteriz. Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi, alevi dernek ve vakıflarımızın hizmetinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ekim 2022'de Alevi vatandaşlarımızın ülkemizin her noktasındaki bu tür hizmetlerden yararlanmaları için alınan karar gereği kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, belediyelerin bu konuda inisiyatif almalarının da önünü açmıştır. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mehmet Sekmen'in yerel yönetim anlayışı, 40 yılı aşkın siyasi birikimi ve tecrübesi, dili, dini, ırkı ve mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza eşit şartlarda hizmet etme anlayışına dayanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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