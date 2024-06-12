Erzurum Büyükşehir Belediyesinden cemevinin belediyeye devrine ilişkin açıklama:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nin belediye bünyesine geçirilmesi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, 2022 yılının Ekim ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin 800 metrekare arsa, 3 bin metrekare de kapalı alan üzerine Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nin inşa edildiği hatırlatıldı.

Cemeviyle ilgili sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği arasında yapılan protokolde, elektrik, doğal gaz, su, temizlik, güvenlik, telefon ve görevlilerin maaşı gibi temel ihtiyaçların ilgili dernek tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi’ne ait elektrik, su ve doğal gaz gibi fatura kalemlerinin ödenememesi, güvenlik, bakım ve temizlik gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması sebebiyle Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği, söz konusu yerin Erzurum Büyükşehir Belediyesine devrini talep etti." ifadeleri kullanıldı.