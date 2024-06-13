Erzurumspor FK, transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin başkanı Ahmet Dal, takımın transfer yasağını kaldırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Dal, "Küllerimizden doğuyoruz" kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Takımda bazı oyuncuların sözleşmesinin bittiğini aktaran Dal, "Bu sezon 11 oyuncumuzun sözleşmesi bitti, 27 oyuncumuzun devam ediyor. Devam edenlerin büyük bir bölümü gençlerimiz, onların da bu sene neler yaptığını gördük. Önümüzdeki yıllarda da kulüp için çok önemli şeyler yapacaklar." dedi.

Dal, yeni sözleşme çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bu sene yine Erzurumspor'un menfeatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Kimseye ederinden daha fazla bir bedel ödemeyeceğiz. Çünkü bu kulübün bir dengesi var ve bunun bozulmasına ben müsaade etmem." diye konuştu.

Kulübün altyapısında çok iyi oyuncular olduğunu ifade eden Dal, şöyle devam etti:

"Bu sene 1. Lig çok zorlu olacak çünkü 20 takım var. Türkiye ligi çok özel ve güzel bir lig. Ligimize yeni katılanlar Süper Lig'den düşenler var. Birbirinden zorlu takımların olduğu 38 hafta çetin bir mücadele göreceğiz. 2 yıllık başkanlığım süresince hiçbir kampanya düzenlemedik. 'Herkes elini taşın altına koysun' diye talepler oldu. Şu anda Erzurumspor için 'tamam' ya da 'devam' noktasında olduğumuzu, tahtanın açılmasının kulübün geleceğini kurtarmak olduğunu, açılmazsa sezon içinde puan silme cezaları ve diğer ekonomik sebeplerin kulübün geleceğine ipotek koyacağını düşünüyorum. Bu anlamda yasağa neden olan oyuncularla sürekli temas halindeyiz."