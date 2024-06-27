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        Erzurum'da bahçelerinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı

        Erzurum'un Karaçoban ilçesindeki evlerinin bahçesinde husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:55 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:55
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        Erzurum'da bahçelerinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı
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        Erzurum'un Karaçoban ilçesindeki evlerinin bahçesinde husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsaldaki Gündüz Mahallesi'ndeki ikametlerinin bahçesinde bulunan baba F.Y. (46) ve kızı Ş.E.Y. (18), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları M.S.Y. (59) ve Ö.Y'nin (23) silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Karaçoban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan baba F.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Ş.E.Y. ise müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayın faillerini yakalamak amacıyla çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.S.Y. ve Ö.Y'yi arazide gizlendikleri dere yatağında yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri devam ediyor.

        Ekiplerce yapılan aramada, olayda kullandığı değerlendirilen 1 tabanca ve 40 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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