Erzurum'da bahçelerinde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı

Erzurum'un Karaçoban ilçesindeki evlerinin bahçesinde husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı.

İlçeye bağlı kırsaldaki Gündüz Mahallesi'ndeki ikametlerinin bahçesinde bulunan baba F.Y. (46) ve kızı Ş.E.Y. (18), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları M.S.Y. (59) ve Ö.Y'nin (23) silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karaçoban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan baba F.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Ş.E.Y. ise müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.