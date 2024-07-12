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        Çifte Minareli Medrese'de "Milletin Zaferi" temalı fotoğraf sergisi açıldı

        Erzurum'daki Çifte Minareli Medrese'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında "Milletin Zaferi" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:45
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        Çifte Minareli Medrese'de "Milletin Zaferi" temalı fotoğraf sergisi açıldı
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        Erzurum'daki Çifte Minareli Medrese'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında "Milletin Zaferi" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

        Aziziye ilçesindeki Adnan Menderes Anadolu Lisesince düzenlenen sergide, darbe girişimi günü ve sonrasında çekilen 21 fotoğraf yer alıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında, Adnan Menderes Anadolu Lisesinin düzenlediği "Milletin Zaferi" temalı serginin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Sergiyle 8 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimini hatırladıklarını ifade eden Yıldız, "Bizlere düşen görev, bu hain darbe girişimini unutturmamak, bundan sonraki nesillere aktarmak. Şair Cemil Meriç, 'Tarih bir milletin hafızasıdır.' diyor. Biz de bu hafızayı yitirmemek zorundayız. Destan, olağanüstü kahramanlar ve olaylar içeren metinlerdir. 15 Temmuz'da da milletimiz bir destan yazdı. Bu destanın 8. yılında 251 şehidimizi rahmetle anıyorum." dedi.

        Lise Müdürü Ayhan Yanık ise "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sergi açtıklarını belirterek, "Amacımız 8 yıl önce ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu hain darbe girişimine karşı bu farkındalığı zihinde tutmak ve gençlerimize dokunabilmektir. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

        Sergiyi gezen Ayşe Dursun ise 15 Temmuz'u hatırladığını ve çok duygulandığını anlattı.

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