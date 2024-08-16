Erzurum'da kentin kahve kültürünün tanıtılacağı "Erz Box" hizmete açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentin kahvesini tanıtmak için kurulan "Erz Box" düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kent merkezindeki Erzurum Kalesi önünde açılışı gerçekleştirilen kafede, kentin kahve kültürünün yanı sıra yöresel ürünlerin de satışı yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılış töreninde, belediye olarak Erzurum'u her alanda daha ileriye taşımak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal hayatı zenginleştirmek için birçok projeye imza attıklarını söyledi.

"Belediyemiz bünyesinde kurulan 'Erz Box', Erzurum kahvesinin benzersiz tadını ve geleneksel dokusunu tüm dünyaya duyuracak, şehrimizin adını global bir marka haline getirecek bir proje olarak sizlerin huzuruna çıkıyor. Şehrimizin adını global bir marka haline getirecek bir proje olarak sizlerin huzuruna çıkmış bulunuyoruz. Terminal Caddesi'nde çok sayıda lezzetler var. Ama hiçbiri Türk'ün Erzurum'un adını taşımayan gruplar. Biz de dedik ki başka ülkelerin, başka milletlerin lezzetleri varsa Erzurum'un da lezzetleri var. Biz de 'Erz Box' diye Erzurum kahvesi ve kültürünü hem Erzurum'da yaşatmanın hem Türkiye'mize hem de global olarak uluslararası arası düzeyde tanıtmanın bugün başlangıcını yapıyoruz.

Şehrin köklü tarihini, zengin kültürünü ve eşsiz lezzetlerini dünyaya tanıtacak yeni bir markanın doğuşuna hep birlikte tanıklık etmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Sekmen, şunları kaydetti:

Erzurum'umuzun tarihi ve kültürel değerleri, yalnızca bu toprakların insanları için değil, ülkemiz ve dünya için büyük bir önem taşımaktadır. Erzurum kahvesi de yüzlerce yıllık bir geleneğin, misafirperverliğin ve dostluğun simgesi olarak bu değerlerin en güzel örneklerinden biridir. Erz Box, bu eşsiz lezzeti modern bir dokunuşla sunarken, aynı zamanda şehrimizin kültürel mirasını geleceğe taşıma misyonunu da üstlenmektedir. 'Erz Box' kahvenin ötesinde bir anlam taşıyor, Erzurum’un sesini, tarihini ve ruhunu dünya ile buluşturacak bir sembol olarak görüyoruz."

Sekmen, sosyal belediyecilik anlayışıyla kentin dört bir yanında kültürel etkinlikler, eğitim projeleri ve sportif faaliyetler düzenlediklerini aktararak, bu projelerle şehri yaşanılabilir, mutluluk ortamı oluşturabilen bir konuma taşımanın gayreti içerisinde olduklarını anlattı.

Şehirde yaşayan her bir vatandaşın hayatına dokunmayı, onların mutluluğunu ve memnuniyetini artırmanın en büyük gayeleri olduklarını ifade eden Sekmen,"Erz Box gibi projelerle, sadece ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda toplumsal bağlarımızı güçlendirmeye ve şehrimizin kültürel mirasını koruyarak yaşamaya odaklanıyoruz. Erzurum kahvesi, sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir kültürün, bir yaşam tarzının da ifadesidir." dedi.