Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Ozan Ergün, Egemen Savran, Selim Şenöz
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Süleyman Koç (Dk. 82 Yakup Kırtay), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Özgür Sert (Dk. 46 Muhammed Emin Yavaş), Crociata (Dk. 75 Tasev), Sefa Akgün (Dk. 82 Salih Sarıkaya), Roshi (Dk. 59 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, İsmail Çokçalış, Mert Çetin (Dk. 71 Hayrullah Bilazer), Mahmut Tekdemir, Abdurrahim Dursun (Dk. 84 Hasan Nazarov), Ali Kaan Güneren, Cem Tuna Türkmen (Dk. 46 Dadashov), Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Rodrigues, Bajic
Gol: Dk. 35 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 43 Orhan Ovacıklı, Dk. 60 Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Dk. 84 Tasev, Dk. 90+2 Celal Hanalp, Dk. 90+3 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Dk. 90+2 Mahmut Tekdemir, Dk. 90+6 Rodrigues (MKE Ankaragücü)
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