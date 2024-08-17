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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 21:21 Güncelleme: 17.08.2024 - 21:21
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Ozan Ergün, Egemen Savran, Selim Şenöz

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Süleyman Koç (Dk. 82 Yakup Kırtay), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Özgür Sert (Dk. 46 Muhammed Emin Yavaş), Crociata (Dk. 75 Tasev), Sefa Akgün (Dk. 82 Salih Sarıkaya), Roshi (Dk. 59 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, İsmail Çokçalış, Mert Çetin (Dk. 71 Hayrullah Bilazer), Mahmut Tekdemir, Abdurrahim Dursun (Dk. 84 Hasan Nazarov), Ali Kaan Güneren, Cem Tuna Türkmen (Dk. 46 Dadashov), Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Rodrigues, Bajic

        Gol: Dk. 35 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 43 Orhan Ovacıklı, Dk. 60 Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Dk. 84 Tasev, Dk. 90+2 Celal Hanalp, Dk. 90+3 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Dk. 90+2 Mahmut Tekdemir, Dk. 90+6 Rodrigues (MKE Ankaragücü)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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