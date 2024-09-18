KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Erzurumlu 93 yaşındaki Kore gazisi madalyalarını yıllardır gururla taşıyor

TALHA KOCA - Erzurum'da yaşayan 93 yaşındaki Kore gazisi Recep Kekeç, madalyalarını göğsünde yıllardır gururla taşıyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının 19'uncu bölümünde, 1931 doğumlu Erzurumlu gazi Recep Kekeç'in anılarına yer verildi.

Babasını henüz 6 yaşındayken kaybeden ve vatani görevini yapmak için Pasinler ilçesine bağlı kırsal Alvar Mahallesi'nden Muş'a giden Kekeç, oradan da seçildiği birlikle İzmir'in Seferihisar ilçesine Kore Savaşı için eğitime gitti.

Yaklaşık 1 aylık eğitim ve 1 ayı aşkın süren gemi yolculuğunun ardından Güney Kore'ye ulaşan Kekeç, 1 yıl cephede görev yaptı.

Savaşta bazı arkadaşlarını şehit veren ve kendisi de yüzüne isabet eden mermi ile yaralanan Kekeç, gazi olmanın gururunu yaşıyor.

66 yıllık eşi Cezminur Kekeç ile en küçük oğlunun evinde yaşayan Kore gazisi Kekeç, AA muhabirine, savaştan geldikten sonra verilen madalyaları göğsünden mecbur kalmadıkça çıkarmadığını, sevinç ve gururla taşıdığını söyledi.

Savaşta çok fazla zorluk çektiklerini belirten Kekeç, "Alvar'dan Muş'a oradan da İzmir Seferihisar'a gittim. Orada 1 ay kurs gördük sonra bizi dönemin Başbakanı Adnan Menderes uğurladı. Gemiyle 1 aya gittik ve Kore Savaşı'na katıldık." dedi.