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        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Erzurumlu 93 yaşındaki Kore gazisi madalyalarını yıllardır gururla taşıyor

        TALHA KOCA - Erzurum'da yaşayan 93 yaşındaki Kore gazisi Recep Kekeç, madalyalarını göğsünde yıllardır gururla taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:01
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        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Erzurumlu 93 yaşındaki Kore gazisi madalyalarını yıllardır gururla taşıyor
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        TALHA KOCA - Erzurum'da yaşayan 93 yaşındaki Kore gazisi Recep Kekeç, madalyalarını göğsünde yıllardır gururla taşıyor.

        AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının 19'uncu bölümünde, 1931 doğumlu Erzurumlu gazi Recep Kekeç'in anılarına yer verildi.

        Babasını henüz 6 yaşındayken kaybeden ve vatani görevini yapmak için Pasinler ilçesine bağlı kırsal Alvar Mahallesi'nden Muş'a giden Kekeç, oradan da seçildiği birlikle İzmir'in Seferihisar ilçesine Kore Savaşı için eğitime gitti.

        Yaklaşık 1 aylık eğitim ve 1 ayı aşkın süren gemi yolculuğunun ardından Güney Kore'ye ulaşan Kekeç, 1 yıl cephede görev yaptı.

        Savaşta bazı arkadaşlarını şehit veren ve kendisi de yüzüne isabet eden mermi ile yaralanan Kekeç, gazi olmanın gururunu yaşıyor.

        66 yıllık eşi Cezminur Kekeç ile en küçük oğlunun evinde yaşayan Kore gazisi Kekeç, AA muhabirine, savaştan geldikten sonra verilen madalyaları göğsünden mecbur kalmadıkça çıkarmadığını, sevinç ve gururla taşıdığını söyledi.

        Savaşta çok fazla zorluk çektiklerini belirten Kekeç, "Alvar'dan Muş'a oradan da İzmir Seferihisar'a gittim. Orada 1 ay kurs gördük sonra bizi dönemin Başbakanı Adnan Menderes uğurladı. Gemiyle 1 aya gittik ve Kore Savaşı'na katıldık." dedi.

        4 çocuk, 20 torun sahibi Kekeç, Türk askerinin masumlar için her yerde mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Arkadaşlarımın bazıları şehit oldu, bazıları yaralı döndü. Yüzüme mermi isabet etti, hafif yaralandım. Savaşa katıldık diye köydeyken bana madalya gönderdiler. Orada Birleşmiş Milletlere yardım ettik, 1 sene kaldım. Bizim köyden Kore'ye 2 kişi gittik, diğeri vefat etti. Toprakların üstünde ormanlarda yatıyorduk." ifadelerini kullandı.

        - Gelini, kayınpederiyle gurur duyuyor

        Gazinin 45 yaşındaki gelini Deniz Kekeç de kayınpederinin savaş hatıralarını çevresindekilere anlattığını belirtti.

        Cephede aç ve susuz kalan kayınpederinden bu anlarını dinledikçe duygulandığını ve onunla gurur duyduğunu dile getiren Kekeç, şöyle devam etti:

        "Babam bizlere oradaki zorlukları anlatıyordu. Savaştıklarını ve yanında çok sayıda arkadaşlarının şehit olduğundan bahsediyordu. Açlıkla mücadele ettiklerini söylüyordu. Cephedeyken sigara gönderiyorlarmış kendisini kullanmadığı için arkadaşlarına dağıtırmış. Milli bayramlara katılırdı ama son birkaç yıldır gidemiyor. Babamı Kore'den torunlarıyla ailecek davet ettiler ancak yaşından dolayı gidemedi onlar da oradan ziyarete geldiler."

        Gazi Kekeç'in televizyonda o dönemin izlerini görünce duygulandığını anlatan gelini Kekeç, "Gittik orda savaştık diyor ve gazi olmanın gururunu yaşıyor. Devamlı 'Biz orada boşuna askerlik yapmadık, başka bir ülkeyi kurtarmak için Türkiye için orada bulunduk.' diyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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