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        Motosikletli polisler eğitimlerle olay yerine daha hızlı ulaşıyor

        TALHA KOCA - Erzurum'da motosikletli polisler, asayiş olaylarına hızlı müdahale için sıkı eğitimlerden geçiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:48 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:00
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        Motosikletli polisler eğitimlerle olay yerine daha hızlı ulaşıyor
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        TALHA KOCA - Erzurum'da motosikletli polisler, asayiş olaylarına hızlı müdahale için sıkı eğitimlerden geçiriliyor.

        Erzurum'da 2010'da göreve başlayan ve 38 polisten oluşan Yunus timi, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube'nin bünyesinde görev yapıyor.

        Yunus polislere, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca yılın belirli dönemlerinde günlük 10 saati bulan bir haftalık ileri sürüş eğitimleri veriliyor.

        Motosikletleriyle dar sokaklara ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelere rahatça ulaşarak olay yerine hızla intikal eden Yunus polisleri, bu sayede hem suçluları yakalıyor hem de potansiyel suçları önlüyor.

        Kentte 7 gün 24 saat esasına göre çalışıp güvenliği sağlayan Yunus polisleri, bu yıl eylül ayına kadar 2 bin 845 asayiş olayına müdahale etti.

        - "Asayişimizin göz bebeği"

        İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, Yunus timlerinin kentteki denetimlerinde her yıl ortalama 250 bin kişiyi ve yaklaşık 15 bin aracı sorguladığını söyledi.

        Ekiplerin yılın belli dönemlerde motosiklet kullanımlarını geliştirmek için eğitim aldığını ifade eden Yırtar, "Asayişimizin göz bebeği ekiplerinden Yunus timlerimiz, zorlu bir eğitimden geçiyorlar çünkü motosiklet kullanımı zor ve tehlikeli bir araç. Bu nedenle dikkatli ve sıkı bir eğitimden geçmeleri gerekiyor." dedi.

        Yunus timlerinin başarılı çalışmalarıyla emniyette adlarından sıkça söz ettirdiklerini belirten Yırtar, şöyle konuştu:

        "Eğitimleri iyi alamazlarsa zaman içerisinde trafikte kaza yapabilirler. Yunuslar, çok güzel işlere imza atıyorlar, başarılarının devamını diliyoruz. Erzurum halkına huzur ve güven sağlamak için 'Huzurum Erzurum' mottosuyla yola çıktığımız asayiş uygulamalarımızda önemli bir kuvvetimiz, başarılar diliyorum. Yunus ekiplerimizi, trafiğin yoğun olduğu yerlerde diğer araçlarla hareket kabiliyetimizin zayıfladığı dar alanlarda, çıkmaz sokaklarda olay yerine daha hızlı hareket etmek için kullanıyoruz."

        - "Maalesef günümüzde motosikletle saldırıda bulunan çeteler türedi"

        Yunus ekiplerinin 8'i motosiklet olmak üzere 14 aracının olduğunu anlatan Yırtar, yakında Emniyet Genel Müdürlüğünce 8 motosikletin daha kente gönderileceğini aktardı.

        Yırtar, Yunus polislerin bu yılki çalışmalarında 18'i kurusıkı 39 tabanca ile 956 fişek, 157 bıçak, 129 şüpheliden yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu ele geçirdiğini ve çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheliyi yakaladığını dile getirdi.

        Ekiplerin her yıl aldıkları eğitimin sonunda gösteri yaptıklarını belirten Yırtar, "İlimizde inşallah başarılı asayiş operasyonları yapacağız. Yunus timlerimiz iyi çalışıyorlar. Özellikle büyükşehirlerde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde Yunus polislerimiz çok etkili. Maalesef günümüzde motosikletle saldırıda bulunan çeteler türedi. Onlara karşı ekiplerimiz trafik yoğunluğundan dolayı yavaş kalabiliyor, bu konuda da Yunus ekiplerimizden faydalanıyoruz ve güzel icraatlar yapıyorlar." diye konuştu.

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