Erzurum'da vatandaşın kaybettiği telefon polislerin 2 günlük çalışmasıyla bulundu
Erzurum'da bir kadının 2 gün önce kaybettiği telefon, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.
Erzurum'da bir kadının 2 gün önce kaybettiği telefon, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.
Hınıs ilçesinde önceki gün telefonunu kaybeden E.T, ilçe emniyetine başvurdu.
Suç araştırma ve soruşturma ekipleri, E.T'nin geçtiği güzergahlarda yaptığı 2 günlük araştırma sonucu, telefonu yol kenarındaki şantiye alanında buldu.
Ekipler, telefonu E.T'ye teslim etti.
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