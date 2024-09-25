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        Erzurum'da vatandaşın kaybettiği telefon polislerin 2 günlük çalışmasıyla bulundu

        Erzurum'da bir kadının 2 gün önce kaybettiği telefon, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 17:45 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:48
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        Erzurum'da vatandaşın kaybettiği telefon polislerin 2 günlük çalışmasıyla bulundu
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        Erzurum'da bir kadının 2 gün önce kaybettiği telefon, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

        Hınıs ilçesinde önceki gün telefonunu kaybeden E.T, ilçe emniyetine başvurdu.

        Suç araştırma ve soruşturma ekipleri, E.T'nin geçtiği güzergahlarda yaptığı 2 günlük araştırma sonucu, telefonu yol kenarındaki şantiye alanında buldu.

        Ekipler, telefonu E.T'ye teslim etti.

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