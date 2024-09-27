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        Erzurum'da FETÖ hükümlüsü firari eski polis yakalandı

        Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari eski polis yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:46
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        Erzurum'da FETÖ hükümlüsü firari eski polis yakalandı
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        Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari eski polis yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen polis memuru E.Y. yakalandı.

        Hükümlü E.Y. emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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