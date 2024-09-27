Erzurum'da FETÖ hükümlüsü firari eski polis yakalandı

Bu kapsamda İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen polis memuru E.Y. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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