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        Obezite ile mücadele bebeklikten başlıyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, obezite ile mücadeleye bebeklikten başlanması gerektiğini belirterek, ebeveynlerden çocuklarının akranlarına göre iri olması halinde hastaneye başvurmalarını önerdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:00 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:05
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        Obezite ile mücadele bebeklikten başlıyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, obezite ile mücadeleye bebeklikten başlanması gerektiğini belirterek, ebeveynlerden çocuklarının akranlarına göre iri olması halinde hastaneye başvurmalarını önerdi.

        Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hekimlerin katılımıyla düzenlenen "A'dan Z'ye Obezite Sempozyumu"nun ardından AA muhabirine, obezite ile mücadele konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

        Sempozyumda çocuklarla ilgili özel bir sunum yapıldığını aktaran Akçay, "Çocukluk çağında mutlaka anne sütünün önemi vurgulandı. İlk 6 ay mutlaka anne sütü olmalı. 2 yıla kadar ek gıdalara geçiliyor ama yine anne sütü devam edilmeli." dedi.

        Akçay, sözlerine şöyle devam etti:

        "Aileler genelde şişman çocukları sever. 'Çocuğum ne kadar şişmansa, ben de demek o kadar iyi ebeveynim, ona iyi bakıyorum' fikri doğru değil. Yani çocuk, yaşıtlarından, akranlarından biraz iri ise mutlaka bir çocuk doktoruna getirilmeli, boyuna ve kilosuna değerlerine bakılıp ona göre çocukluk çağında sorun varsa, o yaştan itibaren mutlaka zayıflatılmalıdır."

        - Yanlış diyet programı, ölümcül olabilir

        Tıp dışı zayıflama yöntemlerinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Akçay, bu sağlık sorununu yaşayanların, vücut endeksine göre sorun varsa, endokrinoloji servisinde değerlerine baktırıp ardından diyet uygulamalarına geçmesinin doğru bir yöntem olduğunu anlattı.

        Yanlış diyet yöntemlerinin ölümcül sonuçlar da doğurabileceğine dikkati çeken Akçay, şunları kaydetti:

        "İdeal kilo verme, haftada 1 kiloyu geçmemesi lazım. Hızlı kilo vermeler tehlikelidir, kalpte ileti bozukluklarına yol açabilir ve ölümcül olabilir. Kesinlikle kulaktan duyarak televizyondan, sosyal medyadan görerek, 'o diyeti yaptı zayıfladı, ben de bu diyeti yapayım' mantığı olmamalı. Şişmanlığın yüzde 99'u fazla yeme ve az enerji harcanmasıyla ilgili. Önce değerlere bakılmalı, ardından diyetisyen tarafından vücut değerlerine uygun diyet yapılmalı."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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