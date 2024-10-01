Erzurum'da okul servis aracının çarpmasıyla ağır yaralanan çocuk Ankara'ya sevk edildi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde geçen hafta indiği okul servis aracının çarpıp üzerinden geçmesiyle ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk ameliyat için Ankara'ya sevk edildi.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ahi Toman Baba Caddesi'nde 24 Eylül'de evinin önünde indiği okul servis aracının çarparak üzerinden geçtiği Emre Kara'nın (6) Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Ağır yaralı Kara, göz ve beyin ameliyatı için ambulansla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Emre Kara'nın 16 yaşındaki ağabeyi Fatih Kara, AA muhabirine, kardeşinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Kardeşi için çok üzüldüğünü ifade eden Kara, "Kardeşim hala yoğun bakımda, beyin ve göz ameliyatı için Ankara'ya gidiyor. Ameliyatları burada yapamayacaklarmış, oraya gitmesi gerekiyor." dedi.

Kardeşinin ağrılarından dolayı sürekli ağladığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Servis ters yönden geliyor, kardeşim ön koltukta otururken indiğinde şoför beklemeden aracı hareket ettiriyor. Kardeşim kaçmak isterken servis önce kolunun ardından vücudunun üzerinden geçiyor. Şoför, kardeşimi kucaklayarak balkonun altına bırakıyor. Çevredeki inşaatçıları görüyor sonra babamı arayıp 'balkondan düştü' diyor. Bugün ameliyat için Ankara'ya gidiyor. Kardeşimin durumu ciddiyetini koruyor ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor."