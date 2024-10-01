Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

Ekipler, hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri "Su" ve "Hera"nın da desteğiyle düzenledikleri operasyonlarda, 4 kilo 495 gram skunk, 3 kilo 845 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 10 bin 450 lira ele geçirdi.

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