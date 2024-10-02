Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da otomobilde başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

        Erzurum'da yol kenarında park halindeki otomobilde başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da otomobilde başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da yol kenarında park halindeki otomobilde başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

        Erzurum-Artvin kara yolu Söğütyanı Mahallesi girişinde 34 KBL 334 plakalı otomobilin park halinde beklediğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye giden jandarma ekipleri, şoför koltuğunda başından vurulmuş erkek cesedi buldu.

        Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Timur Turan'a (27) ait olduğunu belirledi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Turan'ın cesedi, sağlık ekiplerince ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Kiralık olduğu öğrenilen aracın ön sol camında bulunan iki ayrı yerdeki kırık nedeniyle şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Bartın'da alarm! Su seviyesi 3 metre birden yükseldi
        Bartın'da alarm! Su seviyesi 3 metre birden yükseldi
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Palandöken Dağı'na kar yağdı
        Palandöken Dağı'na kar yağdı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Mezun olduğu fakülteye dekan oldu
        Mezun olduğu fakülteye dekan oldu
        Erzurum'da okul servis aracının çarpmasıyla ağır yaralanan çocuk Ankara'ya...
        Erzurum'da okul servis aracının çarpmasıyla ağır yaralanan çocuk Ankara'ya...
        Erzurum kırsalında hayvan sağlığını kadın veterinerler koruyor
        Erzurum kırsalında hayvan sağlığını kadın veterinerler koruyor