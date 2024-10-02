Erzurum'da otomobilde başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kiralık olduğu öğrenilen aracın ön sol camında bulunan iki ayrı yerdeki kırık nedeniyle şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Timur Turan'a (27) ait olduğunu belirledi.

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