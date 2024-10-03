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        Şampiyon yamaç paraşütçü, hazırlıklarını Uzundere'nin sarp dağlarında yapıyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Türkiye şampiyonu akrobasi ve yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, organizasyonlara Erzurum'un Uzundere ilçesindeki sarp dağlarda hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:22
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        Şampiyon yamaç paraşütçü, hazırlıklarını Uzundere'nin sarp dağlarında yapıyor
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Türkiye şampiyonu akrobasi ve yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, organizasyonlara Erzurum'un Uzundere ilçesindeki sarp dağlarda hazırlanıyor.

        Fethiye'de yaşayan 33 yaşındaki milli sporcu Toy, 11 yaşında model uçak kurslarıyla başladığı hava sporlarına, 15 yaşından itibaren yamaç paraşütü, yelken kanat, uçaktan atlayış gibi çok sayıda kursla devam etti.

        Daha sonra yamaç paraşütü branşındaki organizasyonlara katılan Ferdi Toy, bu yıl Erzincan'da yapılan Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'ndaki birinciliğiyle 3'üncü kez Türkiye şampiyonluğuna uzandı.

        Ferdi Toy, başvurusuna karşılık bulması halinde 2025'te İtalya, Fransa, Avusturya, Almanya ve İsviçre Alpleri'ni kapsayacak şekilde yapılacak 13 günlük Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        - "Uzundere'de uçuşlar keyifli geçiyor"

        Ferdi Toy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 yıldır Uzundere ilçesinde çok sayıda paraşütle atlama ve yamaç paraşütü uçuşu noktaları keşfettiklerini söyledi.

        Paraşütle uçuş yapmak için dik yamaçlara ihtiyaç olduğuna değinen milli sporcu, "Burada dik yamaçlardan aşağıya kadar taklalar atarak yere çok yakın uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Uzundere'de uçuşlar keyifli. Yaklaşık 500 metre irtifadan aşağı indik ama daha yüksek noktalardan çok daha uzun uçuşlar yapmayı planlıyorum." dedi.

        Toy, akrobasi branşında antrenörlük yaparak sporcu yetiştirdiğini belirterek, uzun mesafe branşında ise kariyerine devam ettiğini anlattı.

        Bu yıl Türkiye ligini birinci sırada bitirdiğini ve aynı zamanda milli takımda bulunduğunu dile getiren Toy, şöyle konuştu:

        "Uzundere, Alpler'le nerdeyse aynı. Çünkü burası Karadeniz'e yakın. Hız paraşütçülerini ve mesafe sporcularını getirip burada hava parkı oluşturmayı planlıyoruz. Uzundere, Türkiye'deki bütün hava sporlarını icra edebileceğimiz, birçok branşı bir arada yapacağınız çok avantajlı bir yer. Burası dünyanın önemli destinasyonlarından biri olabilir."

        - "Dünya Şampiyonası'na burada hazırlanıyorum"

        Ferdi Toy, kariyerinde Türkiye şampiyonluklarını basamak olarak gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Yamaç paraşütü ve mesafe branşında hedefim dünya şampiyonluğu. Dünyanın en prestijli yarışması olan ve önümüzdeki sene Alpler'de yapılacak Red Bull X-Alps'e de başvurdum. Dünyadan yaklaşık 20-25 sporcu seçiliyor. Eğer olumlu yanıt gelirse, burada antrenman yapmış olacağım. Orada uçacağımız bölge tamamen Alpler. O yüzden burası benim için tam antrenman yeri. Dünya şampiyonluğuna burada hazırlanıyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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