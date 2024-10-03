Erzurum'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

İl Göç İdaresi personelinin de katıldığı uygulamada 398 jandarma personeli, 52 metruk bina ve 49 umuma açık yerde 5 bin 759 kişiye yönelik arama sorgusu yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte 59 noktada düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulama yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.