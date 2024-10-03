Erzurum'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamda, Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te yaşanan olayların yıl dönümü öncesinde eylem ve etkinliklere katılabilecekleri değerlendirilen ve sosyal medyadan PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

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