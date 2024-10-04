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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 22:10 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:10
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Oğuz Kaan Çalışır, Ferhat Çalar

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı (Dk. 90 Gökhan Akkan), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 83 Celal Hanalp), Crociata, Azubuike, Giorbelidze, Teklic (Dk. 72 Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 90 Koray Kılınç), Mamba (Dk. 72 Sefa Akgün)

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç (Dk. 66 Ali Ülgen), Oulare, Fethi Özer, Onur Ulaş (Dk. 67 İshak Karaoğul), Berk Yıldız (Dk. 77 Camara), Mukairu, Estrela (Dk. 84 Anıl Koç), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 66 Enes Alıç), Jefferson, Eren Aydın

        Gol: Dk. 11 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

        Kırmızı kart: Dk. 82 Azubuike (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 68 Crociata, Dk. 86 Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Erzurumspor FK), Dk. 70 Eren Aydın (Boluspor)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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