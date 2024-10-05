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        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için 47'nci kez yürüdü

        Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 47'inci kez sessiz yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 17:03 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:03
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        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için 47'nci kez yürüdü
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        Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 47'inci kez sessiz yürüyüş yaptı.

        Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, taşıdıkları dövizlerle Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

        Medrese önünde yapılan duanın ardından grup adına basın açıklaması yapan Dr. Yusuf Çiftçi, Gazze'deki savaşın 52 haftadır devam ettiğini ve kendilerinin de sessiz yürüyüşü 47 haftadır sürdürdüklerini ifade ederek, İsrail'in askeri başarısızlığının cezasını, sivillere ve masum çocuklara kestiğini söyledi.

        Savaşta kazananın Gazze, kaybedenin ise İsrail olduğunu dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Gazze, bu savaşı kazanalı çok oldu, hem Allah'ın hem insanların rızasını kazandı. Baptist Hastanesi'nde bombalanarak şehit edilen, parçaları dahi bulunamayan o 500 şehit kazandı. 'Bu kadar ileri gidilmemişti. Çocuklar ölüyor yetişemiyoruz. Çocukları nereye koyacağımızı bilmiyoruz.' diyen doktor kazandı. Bombalı bir saldırıda olur da parçalanırsa uzuvlarına isimleri yazılan o çocuklar kazandı. Anestezi olmadan Kur'an-ı Kerim okuyarak ameliyat olan o çocuklar kazandı. Şifa Hastanesi'nde şehit olanlar kazandı. Sabah namazını kılıp, zikirlerini çekmiş şehadeti bekleyen o mücahit kazandı. Üzerine köpek de salsalar, sakat da kalsa evini terk etmeyen o ihtiyar kadın tüm İsrail'e karşı kazandı."

        Açıklamanın ardından bir çocuk, Gazze ile ilgili şiir okudu.

        - "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı

        Yakutiye Medresesi'nde ayrıca İHH İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesi tarafından "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan çocuklar, aileleriyle kağıtlara guaj, pastel ve sulu boyalarla Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra kalp ve çiçek gibi resimler yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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