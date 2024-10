Erzurum, Kars, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Erzurum, Kars, Erzincan, Iğdır ve Ardahan’da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Erzurum Sivil Toplum Platformunca (ESTP), İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını 365'inci gününde "Direnişe selam, siyonizme lanet" mottosuyla protesto etmek için öğlen namazı sonrası tarihi Lalapaşa Cami bahçesinde program düzenlendi.

Programda sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, taşıdıkları döviz, Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek verdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, İsrail'in 365 gündür Gazze'de soykırım yaptığını söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını lanetleyen Karataş, "Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor." dedi.

Karataş, bazı Batılı ülkelerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu alkışladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 binden fazla Filistinli masumu katletti. Bunlar resmi rakamlar, 97 binden fazla yaralı ve on binlerce kayıp var. Bunlar istatistiki rakam değil bunların her biri insan, her biri kardeşimiz. Bunlar, bizim evlatlarımız, annelerimiz ve bacılarımız. Bunlar, insan vicdanını kanatan gerçekler."